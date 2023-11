Novos conselheiros tutelares de Andradas são diplomados

No dia 1º de outubro, a população brasileira foi às urnas para escolher os conselheiros tutelares. Responsáveis por garantir a preservação dos direitos das crianças e dos adolescentes, eles são escolhidos por votação popular a cada quatro anos. Depois que foi cumprido esse processo foram escolhidos os conselheiros titulares e suplentes, a diplomação deles aconteceu na última sexta-feira em uma cerimônia realizada no auditório do CREA.