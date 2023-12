Componentes do Alto Comando do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais visitam a construção da obra que vai abrigar o Posto Avançado de Andradas

Na tarde dessa quarta-feira, 29 de novembro uma comitiva de profissionais do Corpo de Bombeiros realizou visita na nova sede do Corpo de Bombeiros que está sendo construída na Rodovia MG 455, antigo Posto Fiscal.

Entre as autoridades da instituição estiveram presentes Erlon Dias do Nascimento Botelho, comandante geral do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, além dos coronéis responsáveis por cada região do estado.

A base que vai oferecer estrutura adequada para a realização dos trabalhos de emergência está orçada no valor de R$ 3.699. 786,90, que são recursos próprios do município. A previsão de término da obra é julho de 2024.

Atualmente a base provisória está instalada na Rua: Marcelino Rodrigues Guilherme, n:155 na Vila Mosconi .