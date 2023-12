Empresários participam da entrega do prêmio melhores do ano organizado pela Revista Fest Promoções

Empresários participam da entrega do prêmio melhores do ano organizado pela Revista Fest Promoções

No último final de semana foi realizada a entrega do prêmio Melhores do Ano com a premiação para empresas de diversos setores da economia andradense que se destacaram em 2023. A iniciativa é da Fest Promoções, que desenvolve uma pesquisa e proporciona um evento diferenciado.