Grupo de voluntários pede ajuda para desenvolver duas ações beneficentes no final de ano

Um grupo de voluntários está pedindo a ajuda da comunidade andradense para desenvolver duas ações beneficentes nesse final. O primeiro é o almoço do bem que acontecerá no próximo dia 10 de dezembro no Palhoça Clube em prol ao Alcides de Oliveira Gurgel, o Cidinho com o é mais conhecido, que está com problemas de saúde e necessita fazer um exame de alto custo. O outro é para o almoço de natal destinado às famílias carentes.