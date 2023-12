Testemunhas de Jeová se mobilizam para enfrentar a crise climática

Nos últimos meses, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) registrou repetidamente recordes na temperatura média no Brasil. A combinação de secas, chuvas intensas e calor extremo interfere nas atividades produtivas, além de causar muitos prejuízos e perdas sociais em escala pessoal e coletiva. Centros internacionais de monitoramento do clima global indicam que 2023 terminará como o ano mais quente já registrado na Terra. E, durante a Cúpula da Ambição Climática, realizada em setembro de 2023 em Nova York, Estados Unidos, a ONU reconheceu a urgência de mudanças para diminuir a crise do clima.

Em meio à crescente preocupação com as alterações climáticas, as Testemunhas de Jeová partilham uma mensagem de esperança. Desde novembro, centenas de milhares de voluntários em todo o país oferecem aos seus vizinhos a revista Despertai! N°1 de 2023 com o tema: Será que a Terra vai sobreviver? – Motivos para ter esperança. A iniciativa continuará até dezembro.

Nessa edição são abordados temas como:

• Água: Que processos naturais impedem que a água que existe no nosso planeta desapareça?

• Oceanos: Será que o dano causado aos oceanos pode ser revertido?

• Florestas: O que ecologistas observaram recentemente sobre áreas desmatadas?

• Ar: Que ciclos naturais são responsáveis por limpar o ar que respiramos?

“Apesar do cenário desafiador e das preocupações mundiais, há motivos para o otimismo”, diz Fábio Lopes, porta-voz local das Testemunhas de Jeová. “A população mundial parece entender que é preciso um esforço conjunto para preservar o planeta e a revista aborda soluções viáveis para o problema, destacando razões para confiarmos em um futuro melhor”.

Uma cópia online gratuita dessa edição de Despertai! está disponível no site JW.ORG. A revista também pode ser acessada no formato Linha Braille (BRL) e em Língua Brasileira de Sinais (Libras).

Informações enviadas por

Porta-voz local das Testemunhas de Jeová – Fábio Lopes