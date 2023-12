Café de Andradas é considerado o melhor do Sul de Minas

Os vencedores e a premiação do 20º Concurso de Qualidade dos Cafés de Minas Gerais ocorreram na tarde desta segunda-feira no auditório da Emater em Belo Horizonte. Luís Fernando Vilas Boas conquistou o primeiro lugar no Sul de Minas.