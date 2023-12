Eleita nova mesa diretora da câmara municipal para o ano de 2024

Nesta terça-feira (12) foi realizada a última sessão ordinária do ano com a eleição da nova mesa diretora, com aprovação de chapa única por unanimidade. Tem como presidente Luiz Benedito Raimundo, Vice-Presidente Luiz Gustavo Gonçalves Xavier e Secretário Paulo Cesar Moreira.

Também durante a reunião aconteceu a aprovação de projetos, entre eles que atribui nome a Praça localizada no bairro Jardim Ipê homenageando Danilo Stivanin e nomeia a ponte localizada do bairro Bela Vista como vereador Clayton Alves dos Santos. Os familiares compareceram e agradeceram a lembrança.

Fotos: Jornalismo ANTV