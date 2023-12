Secretaria municipal de saúde promove conscientização contra doenças sexualmente transmissíveis

O mês de dezembro tem cor, é vermelho. O movimento tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre os perigos das doenças sexualmente transmissíveis. Em Andradas a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo nessa semana uma ação que oferece testes gratuitos para detecção do HIV, sífilis, hepatite B e C.O consultório móvel estará em alguns pontos da cidade.