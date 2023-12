Campeões do concurso municipal e estadual de qualidade dos cafés participam de roda

A Secretaria de desenvolvimento agrário organizou na tarde dessa quarta-feira uma roda de conversa com os campeões do concurso municipal e estadual de qualidade dos cafés. O evento também contou com a degustação das bebidas especiais premiadas.