Minha Escola na TV: 2ª turma da Escola Edmundo Vieira participa da formatura

Nesta quarta-feira (20) foi realizada a formatura da segunda turma da Escola Professor Edmundo Vieira no projeto “Minha Escola na TV”, iniciativa da ANTV com a apoio do Instituto Alcoa. A solenidade aconteceu no estúdio da emissora com a presença dos familiares e educadores. Os participantes receberam o diploma e uma lembrança como reconhecimento da dedicação ao aprendizado.

Durante três meses, os estudantes participaram das aulas teóricas e práticas de redação, filmagem e edição com o acompanhamento da equipe de jornalismo em matérias que são produzidas para o Telejornal Integração. Agora estão aptos para criar, gravar e editar suas próprias reportagens e assim registrar os principais acontecimentos da escola para apresentá-los na televisão.

Com mais esta conclusão, o “Minha Escola na TV” formou 24 alunos da Escola Edmundo Vieira, 12 da Escola Cel. João Mosconi e 12 da Escola Daniel Ribeiro Moggi. Em 2024, outros dois grupos dessas duas últimas instituições vão participar do projeto. As matérias produzidas por eles podem ser acessadas no site www.tvandradas.com.br, Facebook e Instagram.

“Esse é um projeto inovador, que tem como objetivo fortalecer a comunicação de crianças e jovens por meio da produção audiovisual. Além disso, desperta o interesse pelas artes e o engajamento social com trabalhos sobre suas realidades. Tudo que acontece de positivo na escola agora tem a chance de ser mostrado para toda comunidade andradense através da televisão”, explica o diretor da ANTV Luiz Barbon.