Estádio municipal JK é alvo de bandidos

Nesta quarta-feira (26) infratores invadiram o estádio municipal JK. De acordo com informações da Polícia Militar passadas para a equipe de jornalismo da ANTV o funcionário encontrou um dos portões da entrada, localizado na rua Padre Benatti, aberto, danificado e com o trinco entortado. A janela de uma das salas estava quebrada com vestígios de sangue na parede. No local havia uma marreta sobre uma cadeira.

Ainda segundo o que foi relatado para PM, as portas do escritório e da piscina térmica foram quebradas. Os autores furtaram os cabos elétricos dos postes que ficam ao lado da arquibancada coberta, gêneros alimentícios, como açúcar, pó de café e macarrão instantâneo. Ainda fizeram uma refeição no local antes de fugir.

