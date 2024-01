Carro com sete pessoas capota na MG 455 entre Andradas e Ibitiura de Minas

Na madrugada de segunda-feira (01) aconteceu um acidente na rodovia MG 455 entre Andradas e Ibitiura de Minas. Sete pessoas estavam no carro que capotou.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária os funcionários da Concessionária EPR realizaram a sinalização da via e relataram que os ocupantes foram levados ao hospital Ambulâncias do SAMU, da Concessionária e do Município.

Segundo o boletim de ocorrências o condutor de 21 anos não tem carteira de habilitação. O veículo foi removido ao pátio credenciado do DETRAN, pois não estava licenciado.

Segundo informações do prontuário do hospital uma adolescente de 17 anos fraturou o braço direito e permaneceu internada. As outras vítimas com idades entre 15 e 25 anos tiveram ferimentos leves.

Fotos e informações: Polícia Militar Rodoviária