Documentário: A Itália no Sul de Minas está sendo exibido em museu na Itália

Um projeto sobre a imigração italiana em Andradas ganhou repercussão internacional. O documentário mostra as famílias que construíram suas histórias por aqui através do desenvolvimento da cultura do café.