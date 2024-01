Despedida: Cantor sertanejo João Carreiro já fez vários shows na região

Uma triste despedida. Nesta quarta-feira (3), morreu o cantor sertanejo João Carreiro aos 41 anos de idade. O artista não resistiu às complicações de uma cirurgia no coração. Bastante querido principalmente pelos amantes do sertanejo, é um artista que foi reconhecido por seu talento e alegria de viver.

Nos arquivos da ANTV temos imagens e entrevistas exclusivas com o cantor, que fez inúmeras apresentações por aqui. Em 2016 participou do show de aniversário das rádios Vinícola AM e Nativa FM na sede Campestre do Clube Rio Branco. Em 2011 passou pelo rodeio de Santo Antônio do Jardim (SP). E em 2012 foi uma das principais atrações da Festa do Vinho.

O início da jornada musical de João Carreiro aconteceu com apresentações em bares e eventos universitários. O sucesso, especialmente entre o público mais jovem, viria a partir de 2009, com o lançamento do que gravou com Hilton Cesar Serafim, o Capataz. A dupla original teve fim em 2013, quando João Carreiro fez uma pausa na carreira para tratar de problemas de saúde. O retorno aos trabalhos artísticos aconteceria cerca de três anos depois.

Segundo o comunicado oficial, o velório do artista será realizado nesta quinta-feira (4), na Câmara Municipal de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Posteriormente, o corpo será encaminhado para Cuiabá, cidade natal de João, no Mato Grosso.