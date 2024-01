Alcoa Poços investe mais de R$ 2,7 milhões em iniciativas socioambientais

A Alcoa Poços de Caldas promoveu, em 19 de dezembro, o evento Alcoa e a Comunidade, para apresentar os resultados de investimentos socioambientais realizados ao longo do ano para as comunidades de Poços de Caldas, Caldas, Andradas (MG) e Divinolândia (SP). O momento contou com a presença de representantes do Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), da Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI) e da área de Relações Externas e Comunicação.

O montante de R$ 2,7 milhões foi investido em 56 ações nas áreas de educação, geração de trabalho e renda, saúde, meio ambiente, cultura e esporte, por meio de parcerias com o Instituto Alcoa e a Alcoa Foundation, além de recursos da própria unidade da Alcoa Poços de Caldas e Lei Municipal de Incentivo à Cultura e ao Esporte. “Nossos investimentos estão alinhados aos valores da Alcoa, com um forte compromisso com a responsabilidade social e ambiental. Ao longo de 2023, realizamos diversas ações voluntárias, como edições dos programas ACTION e VAMOS. Somando a este resultado, temos a atuação dos nossos quase 200 voluntários e voluntárias que doaram tempo, conhecimento e atenção às instituições sociais”, explica Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação.

Durante a apresentação, Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação destacou também o Mapeamento de Corredores Ecológicos, realizado em parceria com Instituto Federal Sul de Minas, com apoio da Alcoa Foundation; a Copa Mundial de Parapente, em Andradas; e projetos comunitários nas áreas de educação e geração de trabalho e renda por meio do Instituto Alcoa.

O Conselho Consultivo de Relações Comunitárias é formado por representantes de comunidades, empresas, governos municipais e organizações sociais da área de atuação da Alcoa, como é o caso de Ivana Montovani, coordenadora da Associação Bem Viver, de Poços de Caldas. “A verba investida na nossa entidade permitirá a ampliação de um galpão, que queremos transformar em sede para o atendimento social à comunidade do bairro Jardim Kennedy II”, conta.

“O Alcoa e a Comunidade permite prestar contas sobre as ações realizadas ao longo deste ano, além de planejar novas ideias para 2024”, diz Douglas Souza, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Poços de Caldas, que representa o poder público no CCRC.

Fonte: Divulgação/Alcoa Poços de Caldas