Testemunhas de Jeová orientam sobre desastres naturais

Segundo cientistas da ONU, até 2030 deve haver um aumento nas catástrofes naturais ao redor do mundo — de 400 para 560 por ano. As autoridades têm desenvolvido diversas campanhas para promover a conscientização sobre a redução da exposição a desastres. À medida que os desastres naturais ficam cada vez mais frequentes, é importante tentar diminuir os riscos causados por eles.

Laís, de Goiânia, Goiás, é alguém que se preocupa com isso. Para ela, a edição N.º 5 de 2017 da revista Despertai! com o tema Tragédias — O que fazer quando sua vida está em jogo foi uma ajuda e tanto! Um dos artigos cita um provérbio bíblico que ressalta a importância de estar preparado: “A pessoa prudente vê o perigo e se esconde, mas os inexperientes vão em frente e sofrem as consequências”. — Provérbios 27:12.

“Ler essa revista com a minha família nos fez perceber que não estávamos preparados para um desastre”, disse Laís. “Tiramos tempo para conversar sobre nosso plano de fuga e preparar suprimentos de emergência com antecedência para quando ocorrer uma catástrofe.”

A Despertai! detalhou três passos úteis em preparação para desastres:

● Antes — Esteja preparado!

● Durante — Seja rápido!

● Depois — Mantenha-se seguro!

A revista também traz uma lista de suprimentos que incluem uma “mochila de emergência”, que se pode usar em casa ou levar consigo caso receba um aviso de evacuação.

“Estar preparado para um desastre pode diminuir muito os efeitos físicos, emocionais e espirituais após esses eventos traumáticos,” disse o Fábio Lopes, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “Essa revista foi feita especificamente para ajudar as famílias a se sentirem menos vulneráveis diante de desastres naturais.”

Uma cópia gratuita dessa revista pode ser baixada no site oficial das Testemunhas de Jeová, jw.org, que possui conteúdo bíblico em 1.085 idiomas.

Link para a revista: Despertai! | Tragédias — O que fazer quando sua vida está em jogo

Informações:

Porta-voz das Testemunhas de Jeová – Fábio Lopes