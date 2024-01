Jovens levam mensagem de Deus através do teatro

Jovens levam mensagem de Deus através do teatro

A valorização da cultura e da arte através do teatro. A Casa de Formação Santa Teresinha de Andradas possui um projeto muito interessante que envolve os jovens. No final do ano eles apresentaram uma linda peça de natal na Praça Dr. Alcides Mosconi denominada: “Filho de Deus, menino meu”.