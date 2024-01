Alcoa Poços de Caldas abre inscrições para o Programa ACTION 2024

Um dos programas promovidos pelo Instituto Alcoa de maior longevidade e de excelentes resultados é o ACTION, que tem como objetivo incentivar o voluntariado em equipe nas operações da Alcoa no Brasil. Para os ACTIONs 2024, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 18 de fevereiro de 2024. Podem participar organizações sem fins lucrativos e formalizadas, que prestam serviço à comunidade, e estejam localizadas e/ou beneficiem as comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Andradas (MG) e Divinolândia (SP), onde a Alcoa tem operações. Prioritariamente, as organizações devem ter como foco as áreas de educação e geração de trabalho e renda.

“O ACTION é uma ação comunitária promovida pela Alcoa, realizada por voluntários que se comprometem com pelo menos quatro horas de serviço. O programa não só valoriza o voluntariado, mas também tem como objetivo trazer benefícios para a instituição que recebe a ajuda e, por extensão, para toda a comunidade”, esclarece Fabio Costa, coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços de Caldas. “A instituição que é beneficiada, após concluir todas as etapas necessárias, recebe uma doação de R$ 15 mil do Instituto Alcoa, que é destinada a melhorias para os atendidos”.

A seleção das organizações será realizada pela ELRI Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores da Unidade de Poços de Caldas, e Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC) da Alcoa, composto por representantes das comunidades de Poços de Caldas (MG), Caldas (MG), Andradas (MG) e Divinolândia (SP). E, para que as ações sejam realizadas, o Instituto Alcoa fará previamente a verificação documental das organizações. As inscrições devem ser feitas exclusivamente online, pelo site: https://pt.surveymonkey.com/r/ACTIONs2024 .

ACTIONs 2023 beneficiaram nove instituições

Em 2023, os ACTIONs realizaram mais de 280 engajamentos voluntários e beneficiaram nove instituições. Em Divinolândia, SP, foram beneficiadas a APROD, que é a Associação dos Cafeicultores de Montanha, o Lar da Criança, a Creche Escola Sueli Raimundo Gonçalves e a Sociedade Integrada Gente Amiga (SIGA). Em Poços de Caldas, MG, as instituições beneficiadas foram a Casa do Caminho, o Centro Integrado de Desenvolvimento do Esporte Paralímpico (CIDEP), a Associação Malu de Amor e a APS, que é a Associação Poços Sustentável. A Caixa Escolar Cacique José Satiro do Nascimento, localizada em Caldas, MG, também foi beneficiada.

Além de contarem com o importante trabalho dos voluntários, somadas, essas instituições receberam um total de R$ 90 mil.

Foto e informações: Assessoria de Imprensa ALCOA