Está com saudade de saborear o 𝐭𝐫𝐚𝐝𝐢𝐜𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐛𝐞𝐢𝐫𝐮𝐭𝐞, especialidade da 𝐂𝐚𝐬𝐚 𝐀𝐫𝐜𝐨-𝐈́𝐫𝐢𝐬, que é vendido na Festa do Vinho? A oportunidade é agora! A entidade vai servir o lanche com sabor de pernil em sistema drive thru no dia 27 de janeiro na sede da Maçonaria, localizada na rua Geraldo Calixto, 152. Os interessados em adquirir os convites devem se apressar. Informações pelo telefone 9.8854-8366.