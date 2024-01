Estão abertas as inscrições para o prêmio “Amigo do Patrimônio”

Estão abertas as indicações do “Prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas”. A iniciativa tem o objetivo de destacar e valorizar as ações voltadas para a conservação, preservação, defesa ou divulgação do Patrimônio Cultural do Município. Poderão ser indicadas pessoas físicas ou jurídicas até o dia 02 de fevereiro. Em 2023 o homenageado foi o historiador Sebastião Roberto de Campos.

De acordo com o regulamento no ato da indicação é necessário justificar o merecimento do prêmio, além da possibilidade incluir fotos e outros documentos. O formulário pode ser preenchido na Secretaria de Agricultura, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Cultura ou pelo site:

https://sonner.andradas.mg.gov.br/portalcidadao/#88a36458c90deec8b48b605403c83067613c043fce6b4dc5bd47d133de6a4726c9c33dea242c8b6992908e1c11ba202da4005544e74be69cf7815be297dac96200bd0b2f52caa6f467ea66af0c9e2993fca99000dc5e412b7674577daf2e1961043fa4efc5663aec812371721bfe428a5993db3c95b2365d59d5892a6a8dfc0cabcd236222887046.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (35) 3731-8245.

Foto: Prefeitura de Andradas