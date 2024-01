Secretaria de saúde de Andradas faz um balanço positivo do número de vacinas aplicadas em 2023

A secretaria de saúde de Andradas fez um balanço positivo do número de vacinas que foram aplicadas em 2023, tanto as de rotina como aquelas que foram introduzidas no calendário vacinal