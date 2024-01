Expedição Nossa Senhora de Volta ao Santuário de Aparecida.

Este final de semana Andradas vai receber a Imagem Peregrina de Nossa Senhora Aparecida. De acordo com a programação depois de permanecer um ano em Águas da Prata (SP), a Santa retorna para casa pelo Caminho da Fé.

Em 2023 essa imagem foi trazida pelo reitor do Santuário Nacional em comemoração do Jubileu de 20 anos da rota de peregrinação. Os organizadores convidam as pessoas que queiram participar dessa caminhada em qualquer trecho da estrada.

𝐒𝐞𝐱𝐭𝐚 𝐟𝐞𝐢𝐫𝐚 (𝟐𝟔/𝟎𝟏)

– 18h00: Benção e missa de envio da imagem na Associação dos Amigos do Caminho da Fé em Águas da Prata

𝐒𝐚́𝐛𝐚𝐝𝐨 (𝟐𝟕/𝟎𝟏)

– 06h30: Saída de Águas da Prata para Andradas

– 19h00: Missa de acolhimento na Igreja Matriz de São Sebastião e benção dos peregrinos

𝐃𝐨𝐦𝐢𝐧𝐠𝐨 (𝟐𝟖/𝟎𝟏)

– 06h30: Saída de Andradas para Distrito de São Pedro da Barra

A previsão de chegada da imagem em Aparecida (SP) é dia 08 de fevereiro. Outras informações no site: http://www.xn--caminhodaf-k7a.com.br/

Foto ilustrativa / Kátia Barbon