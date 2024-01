Entre os dias 26 e 28 de janeiro vai acontecer em Andradas o “Primeiro Torneio de Tênis” do ano de 2024.

A iniciativa é da Associação de Tenistas Amadores de Andradas, Centro Esportivo Fraga, com patrocínio da ALCOA.

O evento vai acontecer nas quadras de saibro da Fraga Centro Esportivo. Todas as inscrições já foram preenchidas e mais de 50 atletas disputam o título em três categorias: B e C masculino e Iniciante feminina.

O presidente da ATAA Felipe de Lima Soares convida a população de Andradas e região para participar e prestigiar o evento que tem entrada gratuita. No local o bar da associação estará servindo espetinhos, churrasquinho, salgados e bebidas em geral. “Serão todos muito bem vindos, vamos confraternizar e passar ótimos momentos juntos”.

Toda renda será destinada para projetos da ATAA como por exemplo a construção das quadras, 4º torneio de duplas beneficente e o Projeto Tênis Futuro.

O ano será repleto de competições em Andradas e nas cidades vizinhas. O ANDRADAS OPEN inaugura o calendário regional de eventos, que promete movimentar toda a região através de um esporte que vem conquistando cada dia mais adeptos.

𝐹𝑜𝑡𝑜𝑠 𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐̧𝑜̃𝑒𝑠: 𝑂𝑟𝑔𝑎𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐̧𝑎̃𝑜 / 𝐴𝑇𝐴𝐴