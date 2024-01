Na manhã desta sexta-feira(26) um morador em situação de rua foi encontrado morto na varanda de uma casa localizada na Rua Tiradentes, Alto Alegre.

De acordo com informações da Polícia Militar uma pessoa informou que sentiu um odor forte quando caminhava pela via e viu um corpo no interior de uma pequena varanda da residência sem moradores.

Ainda segundo o boletim de ocorrências aparentemente se trata de um homem com idade de 59 anos. No local foi encontrado um recipiente de cachaça próximo a vítima.

A perícia apurou que o homem já estava na casa por cerca de três a quatro dias. Não foram encontradas marcas de violência. A causa da morte não pôde ser constatada devido ao estágio avançado de decomposição. O corpo foi liberado para a funerária Bom Pastor. A identificação não foi possível devido a falta de documentos.

Informações: PM

Fotos: Jornalismo ANTV