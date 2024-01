Hub de Aceleração, Tecnologia e Sustentabilidade é oficialmente lançado

Evento reuniu fundadores do HUAIS e representantes de empresas,

poder público, universidades e entidades empresariais

Com a presença de cerca de 100 pessoas, foi lançado, oficialmente, na segunda-feira, 29, o HUAIS – Hub de Aceleração, Tecnologia e Sustentabilidade, durante evento foi realizado na Galeria Ampliart. Foi um momento especial, que consolidou a importância do Hub no desenvolvimento econômico não só de Poços de Caldas como de todo o Sul de Minas. Estiveram presentes fundadores do HUB e representantes de empresas, do poder público, universidades e entidades empresariais, entre eles, Rodrigo Batista, vice-presidente da Fiemg (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), presidente da Regional Sul e vice-presidente da Agência de Desenvolvimento de Poços e Caldas, que reforçou o apoio da entidade ; o secretário Municipal de Governo, Paulo Nei de Castro, representando o prefeito Sergio Azevedo, além de secretários de Desenvolvimento Econômico de Poços de Caldas, Caldas e Andradas. Também participaram Bruno Araújo de Oliveira, subsecretário de Inovação e Tecnologia do Estado de Minas Gerais, que aproveitou a ocasião para lançar a segunda edição do Compete Minas, projeto do governo estadual de fomento projetos, e o deputado Rodrigo Lopes, que falou sobre a Lei Minas Inteligente e a importância do Hub para auxiliar as cidades no processo para cidades mais inteligentes.

Todos foram unânimes em destacar a importância do HUAIS para ajudar a impulsionar o desenvolvimento local e regional. Rodrigo Batista ainda reforçou o apoio da Fiemg e observou a analogia entre a sigla do Hub – HUAIS – e a expressão típica dos mineiros – uai – um dos símbolos da linguagem e da cultura mineira.

“O HUAIS tem a missão de encurtar distâncias entre o dinheiro, editais, bancos de fomentos, patrocínios e as boas ideias, reduzindo as dificuldades que muitas vezes o empreendedor tem de incorporar novas tecnologias, melhorar processo e, consequentemente, o seu produto final”, ressalta Adriano Carvalho, consultor, ex-diretor de Atração de Investimentos na Invest Minas e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico em Extrema(MG), conselheiro do HUAIS. “O nosso hub é um local de pessoas que tem o desejo de prosperar e quem o melhor para a sua cidade e região”.

Só para se ter uma ideia da importância do HUAIS, Tiago Pareto, consultor em Desenvolvimento Econômico, professor universitário e vice-presidente do Hub, destaca que ele é uma ponte, que fomentará o desenvolvimento econômico, oportunizando a alavancagem de novos negócios. “Startups, pequenos, médios e grandes negócios, trabalhos voltados para desenvolvimento e pesquisa para indústria, comércio, serviços, turismo, a nível regional, entre outros, podem se beneficiar da atuação do hub”, explica. “Podemos falar literalmente que um hub, como o nosso HUAIS, tem oportunidade de atuar regionalmente e expandir sua atuação em nível estadual, federal e internacional”.

Você conhece o HUAIS?

Criado por um grupo de empresários e executivos de diferentes áreas, tem sede em Poços de Caldas, mas com abrangência em todo Sul de Minas. O objetivo do Hub é impulsionar a inovação sustentável e o desenvolvimento de soluções inovadoras voltadas para os pilares ambiental, social e de governança (ASG), criando conexões entre startups, empresas, órgãos públicos, institutos de pesquisas, universidades e investidores.

O HUAIS nasceu para cocriar um ecossistema de inovação sustentável, facilitando a conexão entre startups orientadas para a agenda ASG e empresas de todos os setores que enfrentam desafios nesses âmbitos.

Integram o Hub representantes da indústria, comércio, serviços e universidades, num total de 20 associados atualmente. São parceiros, além da Subsecretária de Estado de Inovação e Tecnologia de Minas Gerais, a FIEMG (Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais), SEBRAE, Agência de Desenvolvimento Econômico, Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho de Poços de Caldas e IFSuldeminas.

Entre os serviços que serão oferecidos pelo Hub estão: geração de novos negócios, soluções tecnológicas e inovadoras para desafios de empresas públicas e privadas, conexões com investidores e fundos de investimentos, participação em feiras e eventos de network do setor, capacitação, treinamentos, cursos e mentorias, orientações de registro de marcas e patentes e certificação com selo ASG, entre outros.

Brinde do lançamento do HUAIS foi produzido por projeto apoiado pelo HUB

Para marcar o lançamento do HUAIS, os convidados receberam como brinde uma linda sacola, produzida por um lindo projeto apoiado pelo HUAIS – “Mulheres que Criam”, desenvolvido pela Associação Maria Cinderela, que atende meninas e adolescentes em vulnerabilidade social, e o Instituto A, que atende famílias de crianças e adolescentes com transtorno do espectro autista.

De maneira criativa, as participantes do projeto transformam resíduos têxteis em negócios sustentáveis, contribuindo com o meio ambiente, a autonomia de mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade, movimentando a economia local.

O projeto que atende 7 ODSs (Objetivos de Desenvolvimento Sustentável): Erradicação da Pobreza (1), Educação (4), Igualdade de Gênero (5), Emprego Digno e Desenvolvimento Econômico (8), Redução das Desigualdades (10), Cidades e Comunidades Sustentáveis (11), Consumo e Produção Sustentáveis (12) e Parcerias em Prol das Metas (17).