02 de fevereiro é o último dia de inscrições do prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas

A próxima sexta-feira, 02 de fevereiro é o último dia de inscrições para a indicação o do Prêmio Amigo do Patrimônio de Andradas. A iniciativa tem como objetivo destacar e valorizar as ações voltadas para a conservação, defesa ou divulgação do patrimônio cultural do município