Companhia do Distrito do Campestrinho resgata tradição da Folia de Reis

Cia de Folia de Reis Nossa Senhora da Guia do Distrito do Campestrinho realiza apresentação no Pavilhão do Vinho. O evento contou também com exposição de artesanato e a divulgação do livro que conta a história daquela comunidade rural.