Polícia combate o tráfico de drogas em Andradas

A Polícia Civil de Andradas com apoio da Polícia Militar cumpriu mandados de buscas e apreensão nos dias que antecedem o carnaval com o objetivo de garantir tranquilidade a população. No dia 05 de fevereiro a equipe esteve em residência no Bairro Giareta. Foram localizados R$ 4.997,00 em notas diversas, quatro celulares e um cigarro de substância semelhante à maconha. O proprietário do imóvel tinha sido preso por mandado no dia anterior. No dia 06, também no mesmo bairro só que em outra casa que tinha travas e concertinas, além do sistema de monitoramento, um indivíduo comercializava drogas. Neste local foram apreendidas 58 pedras de crack, dinheiro e utensílios para fracionar a substância. Dois usuários foram conduzidos à delegacia e o traficante encaminhado ao presídio local. E no dia 08 de fevereiro os trabalhos aconteceram no bairro Sete de Setembro. Na casa foram localizadas anotações de venda de entorpecentes, sendo que no dia 31 de janeiro três indivíduos já tinham sido presos por tráfico de droga no local.