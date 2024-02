Um homem de 29 anos morreu após levar golpes de faca na noite deste domingo (11).

De acordo com informações do boletim de ocorrências a Polícia Militar encontrou a vítima caída com três perfurações em frente ao poliesportivo, na Vila Buzato. O SAMU foi acionado e apesar do socorro prestado no hospital, não resistiu aos ferimentos.

Segundo a PM uma testemunha informou o endereço do autor, no Jardim Primavera, local onde o crime ocorreu. No imóvel estava a faca coberta de sangue. Foi preso e encaminhado ao plantão de Polícia Civil. Outra faca encontrada no local onde a vítima estava também foi apreendida.

O autor relatou para polícia que recebeu ameaças da vítima e da testemunha e temendo pela própria vida, reagiu com golpes de faca para que os indivíduos saíssem de sua casa. O caso será investigado.

Informações: Polícia Militar