Tem início neste final de semana 3º Open Mexicano de Tennis em Santo Antônio do Jardim com jogos até o dia 26 de março de 2024. O evento contará com a participação de jogadores de todas as cidades da região: Andradas, Espírito Santo do Pinhal, São João da Boa Vista e de Santo Antônio do Jardim. As partidas vão acontecer na Quadra Flavinho Freitas (Buracão).

Primeira rodada de simples masculino e feminino é das 7 as 9 horas. ÀS 9:30 abertura oficial e depois rodada simples masculino e feminino. No domingo tem continuação das partidas a partir das 7 horas da manhã