Andradas registra 113 casos de dengue

Os números de Dengue vão crescendo a cada dia. De acordo com a última atualização da Secretaria de Estado de Saúde, Andradas conta com 113 casos.

Os outros municípios da região também aparecem com casos de dengue. Ibitiura de Minas tem 2 casos. Santa Rita Rita de Caldas aparece com 5. Caldas conta 10 casos. Poços de Caldas está com 65 casos.

Conforme os dados divulgados Secretaria de Estado de Saúde, Minas erais tem também 100 mortes em investigação. Ao todo, 62.872 pessoas foram diagnosticadas com dengue e 181.645 casos prováveis da enfermidade.