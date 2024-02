“Concurso da Rainha do Café” será realizado no dia primeiro de março

No dia primeiro de março será realizado o “Concurso da Rainha do Café” , iniciativa do Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, com apoio da ACIRA, Prefeitura de Andradas e ACAFEG. As candidatas participaram de um ensaio fotográfico e estão prontas para se apresentarem aos jurados. São elas:

Ana Clara Tiene

Larissa Emanoela Rinco

Giovana Fraga de Lima

Fernanda Beatriz Cogo

Karolaine Roteli

Priscila Barati

Gaziele Cristina Ramos

Janaina de Cassia Valim

Marcela Nunes

Vitoria Bressanin

De acordo com as normas do concurso serão eleitas uma Rainha e uma Princesa. Todas as meninas ter mais de 18 anos e conhecimento na área da cafeicultura. As escolhidas irão representar Andradas em todos os eventos ligados ao segmento.

O evento de escolha acontece no Porto das Asas Park Hotel, a partir das 19 horas. Os interessados em participar devem entrar em contato, pois as vagas são limitadas.

Fotos: Carla Couto