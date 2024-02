Praça Dr. Alcides Mosconi é sede de eventos comemorativos ao aniversário de 134 anos de Andradas

O feriado de aniversário de Andradas foi repleto de atrações na Praça Dr. Alcides Mosconi, a criançada se divertiu com os brinquedos e o público em geral com os shows ao vivo. Aconteceu também a Feira de arte e gastronomia e a exposição de fotos antigas da cidade e a venda de artesanato no Pavilhão do Vinho.