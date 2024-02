TV Atende: Diretor da ANTV Luiz Barbon fala sobre a conquista do prêmio “Amigo do Patrimônio”

Premiar atitudes que fazem a diferença, contribuir com ações voltadas para a defesa, valorização e preservação da memória. Esses são os objetivos do prêmio “Amigo do Patrimônio”. O COMPAC – Conselho Municipal do Patrimônio Cultural escolheu a ANTV como homenageada devido ao conteúdo audiovisual produzido durante 25 anos de trabalho de registros históricos do município.