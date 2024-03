Profissionais comemoram a conclusão do treinamento Master Mind Lince

No dia 15 de fevereiro, aconteceu a formatura de mais uma turma de Andradas do Treinamento MasterMind Lince. Com uma nova visão sobre como enfrentar os desafios, os alunos demonstraram o quanto evoluíram e que estão prontos para assumir uma liderança de sucesso.