2ª edição do Andradas Café Festival acontece entre os dias 15 a 17 março

Já estão abertas as inscrições da 2ª edição do Andradas Café Festival, promovido pela Prefeitura de Andradas. O evento acontece entre os dias 15 a 17 março, sendo realizado em parceria com a Associação dos Cafeicultores da Serra do Caracol (ACASEC), Ativa, Agência de Desenvolvimento Regional do Leste Paulista e Sul de Minas, Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, Emater/MG, Sindicato dos Produtores Rurais de Andradas, Sistema Faemg/Senar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Andradas, Caldas e Ibitiura de Minas e Sebrae.