Vamos conhecer educação infantil desenvolvido pelo Instituto de Educação Alfa, através do Alfinha

A importância da educação infantil. Vamos conhecer como é o trabalho que é desenvolvido com as crianças no Alfinha, desde o Mini Maternal até o Infantil III.O dia a dia dos alunos que envolve aprendizado e também muita diversão através das atividades que são propostas.