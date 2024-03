Testemunhas de Jeová iniciam campanha para convidar a comunidade para eventos especiais

Durante o mês de março de 2024, as Testemunhas de Jeová farão uma campanha especial para convidar os moradores de Andradas, MG e região para dois eventos especiais.

No domingo, 24 de março, milhões de Testemunhas de Jeová em todo o mundo se reunirão para celebrar a morte de Jesus Cristo, celebração essa que o próprio Jesus instituiu nos Evangelhos que fosse feita.

“A Celebração é considerada o dia mais importante do ano para as Testemunhas de Jeová”, disse Fábio Lopes, porta-voz das Testemunhas de Jeová. “Mas, em todo o mundo, milhões de pessoas que não são Testemunhas de Jeová comparecem a este evento especial. Esperamos que os membros da nossa comunidade local também se juntem a nós nesta ocasião em memória de Jesus Cristo.”

A celebração anual da Ceia do Senhor contará com um discurso que explicará a importância da morte de Jesus e o que tal morte significa para toda a humanidade.

O evento é gratuito e aberto ao público, terá a duração de uma hora, e começará e terminará com uma oração.

Para saber mais sobre como as Testemunhas de Jeová celebram a Ceia do Senhor, visite a página Perguntas Frequentes, encontrada no jw.org, o site oficial das Testemunhas de Jeová.

Antes da Celebração, um discurso especial com o tema “Ressurreição – A vitória sobre a morte!” será proferido nos Salões do Reino das Testemunhas de Jeová no fim de semana de 16 e 17 de março de 2024.

Esse discurso público de 30 minutos, baseado na Bíblia, vai falar da esperança bíblica de uma ressurreição dos mortos num futuro próximo.

Para mais informações sobre esses eventos e como participar, por favor, visite jw.org

Informações: Cortesia das Testemunhas de Jeová