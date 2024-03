Alcoa Poços de Caldas divulga resultados da seleção de ACTIONs 2024

A Alcoa Poços de Caldas, por meio do Instituto Alcoa, acaba de divulgar a lista das nove instituições que poderão ser contempladas com o programa ACTIONs ao longo de 2024.

“Estamos seguindo para fase final do processo. O próximo passo consiste na apresentação dos documentos necessários, que serão solicitados e submetidos a avaliações e verificações internas. Se todos os requisitos estiverem em conformidade com as exigências da Alcoa e do Instituto, a organização estará pronta para o ACTIONs”, destaca Fabio Costa, Coordenador de Relações Comunitárias e Comunicação da Alcoa Poços.

A iniciativa reúne colaboradores(as) da Alcoa, familiares e amigos para a realização de trabalho voluntário em instituições de comunidades das cidades de Poços de Caldas, Andradas e Caldas, em Minas Gerais, e Divinolândia, em São Paulo. Após a realização da ação e a entrega do relatório final, a organização é beneficiada com uma doação de R$ 15 mil para melhorias indicadas por cada entidade.

Em Divinolândia/SP foram selecionados: Instituto Social de Esporte, Cultura e Lazer Criança Ativa; Divinolândia Que Te Quero Bem – DIQBEM e Lar da Criança de Divinolândia. Na cidade de Andradas, a APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Andradas foi a escolhida para receber as atividades, enquanto o Grupo de Apoio à Criança e ao Adolescente – Projeto Arco Íris – será beneficiado em Caldas.

Já em Poços de Caldas foram selecionadas: Casa do Menor “Dr. Ednan Dias”; Galpão das Artes (Unidade II da Fundação Gota de Leite Sinhá Junqueira Lemos); Escola Municipal “Dr. Pedro Afonso Junqueira” e Caixa Escolar CEI “Conceição Aparecida Miguel”.

Foram recebidas 58 inscrições válidas para solicitação de do ACTIONs e a escolha foi definida com o apoio de dois importantes grupos: a Equipe Líder de Relações Institucionais (ELRI), formada por colaboradores(as) de diversas áreas da Alcoa, e o Conselho Consultivo de Relações Comunitárias (CCRC), formado por 13 representantes do poder público, comunidades e organizações.

“O mais importante de trabalhar com esses times neste e em todos outros os processos relacionados à comunidade, é trazer transparência. Os dois momentos foram participativos, levando em conta a percepção de cada um(a) sobre a melhor forma de ajudar as comunidades onde atuamos”, completa Fabio Costa.

Projetos relacionados à educação ganharam destaque neste ano, com o objetivo de estimular o desenvolvimento socioeconômico das regiões. “Sabemos que nem sempre os recursos financeiros destas instituições são suficientes, por isso o apoio do programa é fundamental”, complementa Rosa Alves, representante da Secretaria Municipal de Poços de Caldas e membro do CCRC.

A Alcoa conta ainda com uma lista de instituições suplentes de cada cidade, caso alguma organização selecionada não consiga entregar todas as documentações necessárias:

• Divinolândia: Sociedade Integrada Gente Amiga – OSC SIGA

• Andradas: Escola Estadual Daniel Ribeiro Moggi

• Caldas: Santa Casa de Misericórdia de Caldas

• Poços de Caldas: Associação São Francisco de Assis

As ações serão divulgadas na página do Facebook da Alcoa Poços de Caldas.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0.