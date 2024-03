Parque Ambiental da Alcoa Poços de Caldas abre edital para visitas

Mais uma importante iniciativa da Alcoa Poços de Caldas para ampliar o relacionamento com as comunidades: a partir deste ano, oficialmente, a empresa abre oportunidades para que instituições, escolas, organizações e moradores da região conheçam o Parque Ambiental da Alcoa por meio do Programa Parque de Portas Abertas (PDPA).

“Em 2023, com a celebração dos 30 anos do Parque Ambiental da Alcoa, lançamos o projeto-piloto do Programa Parque de Postas Abertas, que foi muito bem recebido pela nossa Comunidade. Nesta ação não apenas destacamos a nossa infraestrutura, que é referência para Poços de Caldas e região, mas também apresentamos o nosso processo de mineração aos visitantes”, declara Elivelton Ferraz, Analista de Comunicação Interna e Mídias Sociais e responsável pelos programas do Parque, que destaca que, “por isso decidimos expandir a agenda para Poços e região, para que mais pessoas tenham a oportunidade conhecer esse espaço repleto de biodiversidade”.

As visitas acontecem sempre às quartas-feiras, no horário das 8h30 às 11h. Durante a visita, os participantes recebem uma apresentação institucional que aborda os processos de mineração e os produtos da Alcoa. Além disso, é realizado um passeio por uma das quatro trilhas disponíveis e pelo Viveiro de Mudas, que produz cerca de 120 mil mudas por ano de 70 espécies nativas da Mata Atlântica.

O primeiro PDPA do ano aconteceu na última quarta-feira, 13, com cerca de 20 mulheres atendidas pelo CRAS (Centro de Referência em Assistência Social) da Zona Sul de Poços de Caldas. “O passeio foi gratificante. Eu não conhecia o Parque Ambiental”, conta Léia Teixeira, auxiliar de cozinha, que também destacou conheceu o processo da Alcoa e viu como a Companhia preserva o meio ambiente, além dos diversos benefícios que oferece à comunidade.

Sobre o Parque Ambiental

Desde a sua inauguração em 1993, o Parque Ambiental recebeu mais de 108 mil visitantes. No ano de 2023, contou com mais de 2.000 visitantes e doou mais de 27 mil mudas à comunidade, todas cultivadas em seu Viveiro de Mudas. O espaço está localizado em uma das duas Reservas Particulares do Patrimônio Natural (RPPNs) estabelecidas e mantidas pela unidade: a RPPN Retiro Branco, onde o parque está situado, e a RPPN Morro das Árvores. Monitoramentos dessas áreas ao longo dos anos identificaram mais de 250 espécies de flora e resultados que indicam a manutenção da biodiversidade na região.

Fotos e informações: ASCOM Alcoa