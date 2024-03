O Grupo “Aves da Mantiqueira” prepara lançamento de um livro com fotos dos animais da região.

O Grupo “Aves da Mantiqueira” que envolve as cidades de Caldas, Andradas e Ibitiura de Minas está programando para o lançamento de um livro com fotos dos animais da região. São mais de 590 pássaros existentes por aqui. Um dos idealizadores desse trabalho esteve por aqui e nos revelou um detalhe. Como a natureza auxilia a controlaras emoções do autismo.