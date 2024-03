Está chegando o dia do Baile de Aleluia organizado pela Apae de Andradas

A Apae de Andradas vai realizar no próximo sábado dia 30 de março o Baile de Aleluia, será no Clube Geri da Icasa, com apresentação da Banda os Românticos e cardápio de dar água na boca