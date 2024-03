Polícia Civil abre inquérito policial para apurar crime de maus tratos após a morte de um cão

A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia de Polícia Civil de Andradas instaurou um inquérito policial para apurar crime de maus-tratos a animais, em razão do óbito de um cachorro que caiu do terceiro andar de um apartamento. Hoje (27) foi dado busca e apreensão na residência do casal dono do animal, juntamente com um perito, que expedirá o laudo de local, após a polícia civil se dirigiu para um sítio, onde estava enterrado o cachorro, onde o mesmo foi exumado e encaminhado para a perícia, para expedição de laudo da causa morte do animal. As investigações continuam para elucidação dos fatos.