Daniel Santos é o novo presidente da Alcoa Brasil

Com mais de 30 anos de atuação no setor de recursos minerais, Daniel Santos é o novo presidente e vice-presidente de Operações da Alcoa Brasil. À frente de mais de 15 mil colaboradores, o executivo tem como principais objetivos operar com excelência nas três unidades produtivas da companhia no país (Juruti-PA, Alumar-MA e Poços de Caldas-MG), impulsionando o desempenho operacional e econômico e aumentando a competitividade nos mercados nacional e internacional.

Ex-CEO da Mineração Taboca, com passagens pela Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) e Anglo American, o novo presidente substitui Walmer Rocha, Diretor de Operações da Alumar (MA), que assumiu a posição interinamente após a aposentadoria de Otavio Carvalheira, em dezembro do ano passado. Baseado em São Paulo, Santos também atua como membro-chave da equipe de liderança das operações globais da empresa, que é referência em mineração de bauxita e produção de alumina e alumínio.

Uma ampla e consistente agenda ASG (Ambiental, Social e Governança) será o direcionador para colocar em prática projetos transformadores para a indústria, relacionados à transição energética, descarbonização, economia circular e gestão sustentável de resíduos. Para dar continuidade à trajetória de evolução da companhia e garantir resultados positivos, Santos – bacharel em Engenharia de Minas com MBA em Negócios e Estratégia, além de mestrado em Economia Mineral – conta com uma vasta experiência em indústrias de commodities de fosfato, ouro, minério de ferro, cobre, níquel, estanho, nióbio e tântalo, onde desenvolveu projetos estratégicos e acumulou conhecimentos sobre engenharia de processos e controle de qualidade, por exemplo.

“Estou muito feliz e honrado por agora ser parte desta equipe. Agradeço ao time executivo da Alcoa pelo privilégio de poder liderar nossas Operações no Brasil. Estou extremamente orgulhoso do que a equipe conseguiu realizar até aqui. A empresa já adota as melhores práticas de inovação e na gestão das pessoas. Atua com eficiência, segurança e sempre movida pelos conceitos e pela prática da sustentabilidade. Quero seguir em frente com este trabalho, buscando incessantemente a excelência em nossas operações, incentivando soluções cada vez mais inovadoras, reduzindo os riscos, fortalecendo a disciplina e a estabilidade operacional, e gerando valor compartilhado para toda a cadeia, com prioridade para as comunidades onde estamos presentes”, declara Daniel Santos.

Sobre a Alcoa Brasil

Referência mundial na produção de bauxita, alumina e alumínio, a Alcoa foi construída sobre uma base de valores sólidos dedicados ao desenvolvimento compartilhado e sustentável. A empresa adota as melhores práticas de inovação para trabalhar com eficiência, segurança e sustentabilidade, fortalecendo as comunidades das regiões onde atua. No Brasil são três unidades produtivas: Poços de Caldas (MG), São Luís (MA) e Juruti (PA); três escritórios: São Paulo (SP), Poços de Caldas (MG) e Belém (PA); e participação acionária em quatro usinas hidrelétricas: Machadinho, Barra Grande, Serra do Facão e Estreito. Com mais de 17 mil colaboradores, entre diretos e indiretos, a Alcoa segue impulsionada por valores como “Agir com integridade”, “Trabalhar com excelência”, “Cuidar das pessoas” e “Liderar com coragem” para unir excelência operacional, desempenho econômico, impacto social e proteção ambiental na construção de um futuro melhor.

Foto e informaçõe: ALCOA