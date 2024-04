Despedida de Flávio de Oliveira. o Flávio da Farmácia como era conhecido por todos.

Andradas perdeu nessa terça-feira, 02 de abril, uma pessoa muito querida pela população, o senhor Flávio de Oliveira , o Flávio da Farmácia como era conhecido por todos. Seu estabelecimento comercial ficava localizado na Rua: Coronel Oliveira próximo ao Restaurante União.

No ano de 2012 a equipe de reportagem da ANTV produziu uma matéria especial com senhor Flávio e com sua esposa, Maria Francisca de Oliveira ,a dona Chiquitinha, que colecionava recortes de jornal que destaca eventos importantes de Andradas.