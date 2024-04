O Fórum de Andradas lançou o edital para a seleção pública de projetos de entidades públicas ou privadas para serem beneficiadas com recursos financeiros oriundos de prestações pecuniárias objeto de transações penais e sentenças condenatórias. O período de inscrições é de 08/04 até 30/04. As iniciativas devem ser voltadas para as áreas da segurança, assistência social, saúde, educação ou cultura.

Veja o edital completo