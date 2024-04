O Abril Beer Fest movimenta a economia, comércio e contribui com o desenvolvimento do município.

Uma festa inédita em Andradas se aproxima. E não é só as áreas de lazer e eventos sociais que ficam movimentada. O Abril Beer Fest também movimenta a economia, comércio e contribui com o desenvolvimento do município.