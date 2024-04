Está aberto o período de inscrições para o concurso da Rainha e Princesas da Festa do Vinho

Está aberto o período de inscrições para o concurso de escolha da Rainha e Princesas da 57ª edição da Festa do Vinho. As interessadas devem comparecer no setor de turismo neste mês de abril