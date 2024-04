Cultivando a Mata Atlântica, da Alcoa Poços de Caldas inicia mais uma edição em 2024

O Programa Cultivando a Mata Atlântica realizado pela Alcoa Poços de Caldas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, Superintendência Regional de Ensino de Poços de Caldas e a Fundação Jardim Botânico, completa 10 anos em 2024.

Ao longo desta década, mais de 2.500 estudantes do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental II e do 1º ano do Ensino Médio – de escolas públicas de Poços de Caldas, Andradas e Caldas (MG) e Divinolândia (SP) – aprenderam sobre a importância da preservação da biodiversidade do bioma Mata Atlântica no Parque Ambiental da Alcoa, que completou 30 anos em 2023.

A agenda do Programa é organizada em quatro encontros, com duas visitas ao Parque Ambiental, uma ao Zoo das Aves e a final no Jardim Botânico de Poços de Caldas. Durante essas sessões, os alunos aprendem sobre Biodiversidade, Biomas, Fauna e Flora da Mata Atlântica. Eles também participam de uma trilha para identificar espécies do bioma Mata Atlântica e Áreas de Preservação Permanente (AAPPs). Além disso, são abordados temas como Mineração, Reabilitação das Áreas Mineradas, a presença do Alumínio no cotidiano das pessoas, e ainda realizam uma trilha em Área Reabilitada e visitam o Viveiro de Mudas Nativas.

“Ficamos muito felizes em iniciar mais uma edição do programa, principalmente este ano, que é ainda mais especial, pois estamos completando 10 anos. O objetivo é oportunizar que os alunos vejam na prática o que estão aprendendo em sala de aula e despertem para conscientização deste bioma em que estamos inseridos”, destaca Elivelton Ferraz, analista de Comunicação Interna e Mídias Sociais e responsável pelos programas realizados no Parque Ambiental.

Temporada de 2024 contempla 10 escolas da região

A edição deste ano do Cultivando a Mata Atlântica terá 10 turmas divididas entre os dois semestres, totalizando cerca de 350 alunos. “O Cultivando a Mata Atlântica é extremamente importante para que os alunos conciliem os conhecimentos ensinados em sala de aula com experiências prática”, diz a professora Mirella Pinto, da Escola Vicente Landi Júnior, de Caldas, que participou recentemente do programa.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas

A Alcoa iniciou sua trajetória no Brasil em 1965, com a instalação da unidade de Poços de Caldas (MG). Com cerca de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade se dedica à pesquisa, desenvolvimento e inovação na indústria do alumínio.

Dedicada a produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. A unidade também segue a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, adotando práticas para ampliar seu legado positivo.

Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – uma tecnologia de referência para o setor, que traz inovação e sustentabilidade ao processo.

Outro destaque é o Parque Ambiental, que há 30 anos demonstra o compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, abrigando a primeira trilha de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, e sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Para saber mais sobre a Alcoa, visite: https://www.youtube.com/watch?v=kRYX4J07yG0

Foto e informações: Comunicação Alcoa