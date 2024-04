Frente Parlamentar da Mineração Sustentável participa de visita à Alcoa Poços de Caldas

Membros da Frente Parlamentar da Mineração Sustentável (FPMin) participaram de visita à Alcoa Poços de Caldas nesta segunda-feira, 15 de abril. Zé Silva, deputado federal (Solidariedade/MG) e presidente da Frente, e Vinícius Soares, secretário executivo da FPMin, acompanhados de Pedro Henrique Macêdo, gerente de Relações Governamentais da Associação Brasileira de Alumínio (ABAL) fizeram um tour pelas operações da companhia e conheceram detalhes cases de inovação e projetos socioambientais realizados na região.

Rodrigo Giannotti, gerente de Refinaria e Área de Resíduos de Bauxita (ARBs); Fernanda Ferrante, gerente de Mineração; Maria Cristina Gonçalves, gerente de Relações Externas e Comunicação e Juliana Noronha, gerente corporativa de Relações Governamentais conduziram a agenda que teve início pela manhã, com uma apresentação institucional sobre a Alcoa.

“É muito importante destacar que a Alcoa Poços de Caldas é a primeira unidade da Alcoa no Brasil, com 59 anos de história. Atualmente somos a empresa privada que mais emprega na região e temos importantes contribuições para a economia local e estadual”, afirmou Giannotti.

Já Fernanda apresentou um dos cases de sucesso da atuação da empresa em Poços de Caldas, com foco em preservação ambiental e inovação, além de apresentar o Parque Ambiental, importante espaço de educação ambiental e engajamento social. A visita seguiu para as áreas de Refinaria e Metal e, em seguida, o grupo conheceu o Filtro Prensa.

Autor da Lei nº 14.066/2020, que gerou importantes alterações na Política Nacional de Segurança de Barragens (PNSB) e estabeleceu novas diretrizes para a segurança dessas estruturas, Zé Silva também conheceu as Áreas de Resíduos de Bauxita (ARBs), onde reforçou como boas práticas exercidas pela empresa revelam a importância da mineração responsável para o desenvolvimento socioeconômico do país.

“Consegui ver a Lei sendo aplicada integralmente com o Filtro Prensa, tecnologia que muda a disposição de resíduos de úmidos para secos e permite a descaracterização de barragens. Também é notável a reputação da Alcoa junto à comunidade, inclusive com muitas gerações de colaboradores trabalhando lado a lado na companhia. A visita à Alcoa comprova minha tese de que é possível fazer uma mineração sustentável”, reforçou.

Sobre a Frente Parlamentar da Mineração Sustentável – A Frente é formada por mais de 200 parlamentares do Congresso Nacional que se uniram, em 2023, para fomentar no Congresso Nacional políticas que viabilizem a conciliação do desenvolvimento econômico com a preservação ambiental e respeito aos direitos de comunidades locais.

Sobre a Alcoa Poços de Caldas – A unidade de Poços de Caldas (MG) é o marco inicial da história da Alcoa no Brasil, em 1965. Com mais de 1.200 colaboradores (diretos e indiretos), a unidade foca em pesquisa, desenvolvimento e aplicações que têm o potencial de transformar a indústria do alumínio.

Dedicada à produção de alumina, lingotes, tarugos e pó de alumínio, a planta destina para o mercado nacional e global produtos com baixa emissão de carbono que levam o selo EcoSource. Conforme a estratégia de mineração de baixo impacto da Alcoa, a unidade adota medidas para ampliar seu legado positivo.

Não por acaso, em Poços de Caldas foi instalada a primeira planta de filtração da Alcoa no Brasil, mudando a disposição do resíduo de bauxita de úmido para seco – tecnologia referência para a indústria do alumínio, trazendo inovação e sustentabilidade para o processo.

Ao mesmo tempo, o Parque Ambiental comprova, há 30 anos, a seriedade do compromisso da Alcoa com a recuperação de áreas mineradas, tendo a primeira trilha do estado de Minas Gerais em área reabilitada com mata nativa, sendo um espaço de educação ambiental e engajamento social.

Informações: ASCOM ALCOA